Euromillions Basket League - Ostende reprend la tête du championnat

Ostende s'est imposé vendredi soir à domicile face à Louvain (65-55) pour le compte de la 14e journée du 2e tour, en retard, en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket.Au grand complet pour la première fois depuis le début de la saison, Ostende a profité de son collectif, où tout le monde a joué, pour s'imposer vendredi soir face à Louvain. Une rencontre qui a été contrôlée par les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, qui ont rapidement pris les commandes malgré un faible taux de réussite aux shoots (13-11 et 34-28 à la pause). Au retour des vestiaires, l'Ostendais Amar Sylla (13 points et 8 rebonds) permettait aux Côtiers de rester aux commandes même si Jonas Delalieux (16 points et 6 rebonds) tentait de maintenir les visiteurs dans le coup (51-45). Les champions en titre assuraient en fin de match pour s'imposer (65-55) et reprendre la tête du championnat avant la dernière journée qui est programmée ce dimanche. Au classement, Ostende s'affiche avec un bilan de 20 victoires pour 5 défaites, devant Mons (20-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (16-9), Limburg United (14-11), Louvain (11-14), Malines (9-16), Charleroi (9-16), Liège (6-19) et le Brussels (4-21). (Belga)