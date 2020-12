Euromillions Basket League - Pas de problème pour Ostende face à Charleroi

Ostende s'est facilement imposé vendredi soir sur le parquet du Spirou de Charleroi (73-94) pour le compte de la 5e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Au cours d'une rencontre résolument tournée vers l'attaque, les champions en titre n'ont pas éprouvé de difficultés pour s'imposer dans le Clasico du baket belge face au Spirou de Charleroi. Rapidement, sous l'impulsion d'un très bon Keye Van der Vuurst de Vries (13 points), les visiteurs prenaient les commandes (21-36) après le premier quart-temps. Le deuxième acte était du même acabit, même si Tim Lambrecht (19 points) tentait de limiter la casse pour les Carolos (37-59). Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne changeait pas. Ostende (et Thomas Welsh, 20 points) continuait sur son rythme (52-78) et profitait de son collectif, avec 5 joueurs à plus de dix points, pour facilement s'imposer (73-94) au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout. Au classement, les Ostendais s'affichent à présent avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. Pour les Carolos, c'est la troisième défaite en quatre matchs. Cette journée de championnat continue ce samedi avec la rencontre entre Anvers et le Brussels ainsi que celle entre Malines et Louvain. Elle se terminera ce dimanche avec Mons-Alost. (Belga)