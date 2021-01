Euromillions Basket League - Victoires d'Ostende et de Limburg United

Ostende s'est imposé dimanche après-midi sur le parquet du Phoenix Brussels (62-83) pour le compte de la 9e journée en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket. Limburg United a fait de même, à domicile, face à Liège (85-55).Les champions en titre ont dominé le Brussels pendant 40 minutes. D'entrée de jeu, Loïc Schwartz (9 points) et Thomas Welsh (11 points et 10 rebonds) mettaient les Côtiers aux commandes (18-24 et 33-48 à la pause). Au retour des vestiaires, William Robeyns (13 points) et BJ Raymond (10 points) tentaient de limiter la casse (14-16) mais il était trop tard pour encore inquiéter les Ostendais qui s'imposent sans problème (62-83). Même scénario pour l'autre match de ce dimanche. Limburg United entamait la rencontre par un 13-0 et jamais, Liège n'a été en mesure de réduire cet écart. Le jeune Ajay Mitchell (13 points et 10 passes) faisait mouche et le marquoir affichait 50-32 à la pause. La physionomie de la rencontre ne changeait pas au retour des vestiaires (23-18 au 3e quart) avant dix dernières minutes où les paniers se faisaient rares (85-55). Au classement, Mons reste premier avec 7 victoires et aucune défaite, suivi d'Anvers (6-2), d'Ostende (6-1), du Spirou de Charleroi (3-5), du Brussels (1-7), de Limburg United (3-2), d'Alost 3-1), de Malines (2-3), de Louvain (0-6) et de Liège qui ferme la marche (0-4). Vendredi, le Spirou de Charleroi s'est imposé à domicile face à Liège (82-72). Samedi, Alost s'est imposé sur le parquet de Louvain (59-81) et Anvers face à Malines (84-72). (Belga)