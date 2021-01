Euromillions Basket League - Victoires pour Ostende, Mons et Alost

Ostende s'est imposé à domicile face à Anvers (79-64) samedi soir pour le compte de la 8e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Mons l'a emporté face à Liège (83-79) et Alost a fait de même au Forum contre le Brussels (107-84).Le choc de cette journée de championnat a tourné à l'avantage des Ostendais qui se sont imposés 79-64 face à Anvers. Une rencontre que les champions en titre ont maîtrisée pendant 40 minutes. Après un premier quart-temps équilibré (25-24), Dusan Djordjevic (11 points et 5 passes) prenait les choses en main pour mettre les Côtiers aux commandes à la pause (43-36). Au retour des vestiaires, les Ostendais continuaient sur leur rythme (18-16) avant de définitivement plier la rencontre dans le dernier acte, remporté 18-12. Keye Van der Vuurst de Vries termine meilleur marqueur à Ostende avec 17 points. Sterling Gibbs fait de même pour Anvers avec 14 unités. La deuxième rencontre de la soirée mettait aux prises Alost et le Brussels. Dans un match résolument tourné vers l'offensive (56-42 à la pause), ce sont les locaux qui l'ont emporté 107-84, bien emmenés par le trio Marchant (22 points, 5 rebonds et 4 passes), Maras (13 points, 13 rebonds et 8 passes), Badji (22 points et 8 rebonds). William Robeyns termine meilleur marqueur dans les rangs bruxellois avec 25 points dont 6 paniers à 3 points. Enfin, dans la dernière rencontre de la soirée, Mons a conservé son brevet d'invincibilité cette saison en s'imposant à la maison face à Liège (46-41 à la pause et 83-79). Le collectif montois, avec 25 passes décisives dont 14 pour le seul Jabril Durham, a fait la différence face à une accrocheuse équipe liégeoise qui a pu se reposer sur son duo Basic (20 points) et Bojovic (18 points). Pour rappel, Malines s'est imposé jeudi soir sur le terrain du Spirou de Charleroi (71-76) et Limburg United a fait de même en déplacement à Louvain avec une victoire après prolongation (73-75). Au classement, Mons reste en tête avec 7 victoires en 7 matchs. Suivent Ostende (5-1), Anvers (5-1), Charleroi (2-5), le Brussels (1-6), Malines (2-2), Limburg United (2-2), Alost (2-1), Louvain (0-5) et Liège (0-2). (Belga)