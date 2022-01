Euromillions Volley League - Alost bat facilement Gand et se hisse provisoirement à la 4e place

Alost, grâce à une victoire 3 sets à 0 (25-22, 36-34 et 25-19) contre Gand mercredi soir, s'est hissé à la 4e place provisoire de l'Euromillions Volley League, D1 belge masculine de volley, dans ce match comptant pour la 6e journée.Robin Overbeeke aura été le grand monsieur de la rencontre, lui qui a marqué la bagatelle de 21 points pour les Alostois. Dans le sillage du pointu de 1m98, Alost a donc empoché trois points au classement. Alost est désormais 4e avec 14 points, à égalité avec Louvain, 3e. Les deux équipes ont disputé 8 matches. Roulers est en tête avec 19 unités (7 m.), juste devant Maaseik (17 pts/8 m.). Gand est 6e et antépénultième avec 6 points. Les deux dernières rencontres de cette 6e journée sont prévues le 2 février avec Achel - Waremme et Roulers - Menin. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.