Euromillions Volley League - Alost s'impose à Gand en ouverture de la 14e journée

Alost est allé s'imposer à Gand (1-3) vendredi soir lors du premier match de la 14e journée de l'Euromillions Volley League, D1 masculine belge de volley.Les Alostois ont battu les Gantois sur le score de 19-25, 22-25, 29-27 et 21-25. Le Gantois Jente De Vries a terminé meilleur marqueur du match avec 23 unités au compteur. Alost est 4e au classement avec 20 points et 13 matches joués, derrière Maaseik (35 pts/13 m.), Roulers (31 pts/12 m.) et Menin (26 pts/13 m.). Gand est 7e et avant-dernier avec 9 unités en 14 rencontres. Longtemps incertain en raison de cas de coronavirus à Roulers, le duel entre les Roulariens et Menin prévu samedi soir à 20h30 pourra malgré tout avoir lieu. Roulers a dû faire face à une épidémie de Covid-19 la semaine dernière et son match contre Alost a été reporté le week-end dernier. Le club a immédiatement mis en place des mesures de quarantaine strictes et a annoncé mercredi que la propagation au sein de l'équipe avait été limitée à quatre joueurs. Les matches Louvain - Maaseik et Achel - Waremme se tiendront simultanément samedi soir. (Belga)