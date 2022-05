Euromillions Volley League: François Lecat et Stijn van Schie quittent aussi Roulers

Après les départs annoncés lundi de Mathijs Desmet (vers Padoue en Italie) et Arno Van de Velde (à Menin), Roulers a communiqué mardi que François Lecat et le Néerlandais Stijn van Schie ne poursuivraient pas l'aventure la saison prochaine avec les champions de Belgique.Français Lecat était arrivé cette saison au club flandrien fêtant avec lui son 13e titre de champion samedi. Le Red Dragon, 29 ans, a défendu les couleurs de Guibertin déjà, Asse-Lennik, Maaseik et Alost en Belgique ainsi qu'à Vérone en Italie. Il avait rallié Roulers en janvier après deux mois passés à Al Arabi au Qatar Stijn van Schie, 27 ans, avait rejoint Roulers à l'aube de la saison 2019-2020 en provenance de Gand décrochant deux titres de champion, deux Coupes de Belgique et une SuperCoupe. (Belga)