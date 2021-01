Euromillions Volley League - Maaseik émerge in extremis à Louvain, Roulers et Achel s'imposent facilement

Maaseik, Roulers et Achel se sont tous imposés samedi soir lors de la 14e journée de l'Euromillions Volley League, D1 masculine belge de volley.Leader, Maaseik a eu besoin d'un cinquième set décisif pour s'imposer 2-3 à Louvain. Pourtant en tête après deux manches (22-25, 20-25), l'équipe limbourgeoise a concédé les deux suivantes (25-20, 22-22) avant d'émerger au tie break (14-16), passant proche d'une troisième défaite cette saison. Roulers, dauphin de Maaseik au classement, n'a lui pas abandonné de set samedi soir en s'imposant 3-0 contre Menin (25-19, 25-22 et 25-20) dans une rencontre longtemps incertaine en raison de cas de coronavirus au sein du club roularien. Enfin, Achel n'a pas été inquiété par la lanterne rouge Waremme, s'imposant 3 sets à 0 (25-20, 25-22 et 25-19). Vendredi, Alost est allé s'imposer 1-3 à Gand sur le score de 19-25, 22-25, 29-27 et 21-25. Au classement, Maaseik reste en tête avec 37 points en 14 matches, trois longueurs devant Roulers, qui compte un match de retard, à l'instar d'Alost. Menin est 3e (26 pts) devant Louvain et Alost (20 pts). Achel (13), Gand (9) et Waremme (6) ferment la marche. (Belga)