Euromillions Volley League - Maaseik, Menin et Roulers restent invaincus après la 2e journée

Maaseik, Menin et Roulers sont les trois dernières équipes encore invaincues en Euromillions Volley League après la 2e journée samedi.Maaseik s'est imposé trois sets à un face à Gand (25-16, 24-26, 25-23, 25-20) tandis que Roulers, champion de Belgique en titre, l'a emporté sur le même score sur le terrain d'Achel (25-19, 19-25, 25-16, 25-19). Menin s'est lui imposé trois sets à deux contre Alost (25-20, 19-25, 23-25, 25-22, 15-13). Dans la dernière rencontre de la journée, Haasrode s'est imposé trois sets à zéro contre Waremme (25-21, 25-22, 25-18). Au classement, Maaseik et Roulers se partagent la tête avec 6 points devant Menin, qui compte 5 points pour avoir perdu deux sets samedi soir. Suivent Alost (4e, 4 points) et Louvain (5e, 3 points) tandis que Gand, Achel et Waremme restent bloqués à 0 point. (Belga)