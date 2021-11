Euromillions Volley League - Maaseik reste invaincu après trois journées

Maaseik s'est imposé 2-3 (24-26, 25-22, 25-19, 23-25 et 14-16) au bout du suspense à Menin, samedi, lors de la troisième journée de l'EuroMillions Volley League.Maaseik signe ainsi un troisième succès en autant de rencontres, alors que Menin concède son premier revers. Roulers est l'autre équipe encore invaincue, mais le champion en titre n'a joué que deux matchs. Haasrode Louvain s'est imposé 0-3 0-3 (23-25, 24-26 et 21-25) décrochant sa deuxième victoire de la saison. Dans le dernier duel de la soirée, Gand a pris la mesure 3-1 (18-25, 25-12, 25-17 et 25-15) d'Achel débloquant son compteur au classement, alors que son adversaire du jour reste bloqué à 0. Dimanche, Roulers se rend à Waremme en clôture de la journée. (Belga)