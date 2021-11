Euromillions Volley League - Maaseik s'impose à Achel et reste invaincu

Maaseik a aligné une quatrième victoire en autant de journées en Euromillions Volley League samedi en s'imposant dans la douleur à Menin sur le score de 2 sets à 3 (24/26, 25/22, 25/19, 23/25 et 14/16).Dans le même temps, Menin a pris la mesure de Louvain en s'imposant 1 sets à 3 (25/22, 25/27, 18/25 et 21/25). Menin est 3e du classement avec 9 points, juste devant Louvain et Gand (6pts), qui s'est imposé facilement 3-0 (25/17 25/19 25/23) contre Waremme, lanterne rouge. Dimanche, les champions en titre de Roulers accueilleront Alost. Une victoire 3-0 ou 3-1 permettrait aux Roulariens de prendre les commandes du championnat. Alost est 6e avec 4 points. (Belga)