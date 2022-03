Euromillions Volley League - Maaseik s'impose à Roulers lors de la dernière journée de la saison régulière

Maaseik s'est imposé 1-3 (19-25, 25-21, 19-25, 23-25) sur le terrain de Roulers samedi dans le duel au sommet de la 14e et dernière journée de la saison régulière du championnat de Belgique messieurs de volley. Les Limbourgeois et les Flandriens sont en tête avec 32 points.Dans les trois autres matches de samedi, Achel a battu Menin 3-1 (25-27, 25-18, 25-22, 25-22), Gand a dominé Louvain 3-2 (21-25, 25-23, 28-30, 25-23, 15-12) et Waremme, lanterne rouge, s'est incliné 3-0 (25-15, 25-19, 25-20) à Alost. Le championnat va se poursuivre par un nouveau tour où les équipes du top 4 affronteront les quatre derniers dans une formule de best of 3. Maasiek sera opposé à Waremme (8e), Roulers à Gand (7e). Menin (3e) affrontera Achel (6e) et Alost (4e) sera opposé à Louvain (5e). Maaseik et Roulers sont les deux clubs les plus titrés du championnat belge. Le club limbourgeois compte 16 titres, contre 12 pour les Flandries, champions en titre. (Belga)