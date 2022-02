EuroMillions Volley League - Menin et Maaseik s'imposent et mettent la pression sur Roulers

Menin et Maaseik, qui partagent la 2e place de l'EuroMillions Volley League, se sont imposés samedi soir lors de la 14e journée de la D1 belge masculine.Menin a empoché les trois points à la faveur d'un large succès (0-3) à Alost. La partie s'est ponctuée sur le score de 21-25, 19-25 et 20-25. Simultanément, Maaseik a dû batailler mais s'est imposé 0-3 à Gand (24-26, 24-26 et 20-25). Lanterne rouge, Waremme a enregistré contre Louvain sa 11e défaite en 12 matches, s'inclinant sur le score de 0-3 (19-25, 22-25 et 19-25). Leader avec 29 points, Roulers accueillera dimanche (15h) Achel. Au classement, Menin et Maaseik sont toujours deuxièmes avec 26 points alors qu'Alost (20) complète le top 4. Louvain (19), Gand (11) Achel (9) et Waremme (4) ferment la marche. (Belga)