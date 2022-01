Euromillions Volley League - Menin va quitter l'élite du volley masculin la saison prochaine

Le Volleyclub Menin a annoncé lundi qu'il se retirera de l'Euromillions Volley League au terme de la saison 2021-2022 de la D1 masculine de volley, après une vingtaine d'années au plus haut niveau.Menin a motivé sa décision par la pandémie de coronavirus et les restrictions liées à la situation sanitaire. "Nos partenaires, nos abonnés et nos spectateurs n'en ont pas eu pour leur argent depuis deux ans. Cela complique aussi encore davantage le renouvellement des contrats ainsi que la recherche de nouveaux sponsors", a écrit Menin. "Si le club est capable d'assumer ses obligations financières cette saison, la crainte de ne pas y parvenir la saison prochaine est bien présente (...). Cette incertitude met trop de pression au plus haut niveau." Menin, qui éprouve aussi des difficultés à trouver des bénévoles, a dit avoir pris cette décision pour permettre aux joueurs et membres du staff de trouver d'autres défis "plutôt que de les laisser dans l'attente pendant des mois". Le club pointe à la 5e place du championnat avec 12 points mais les troupes de Frank Depestele n'ont joué que six matches, contre huit ou neuf pour les quatre équipes de tête. Menin a insisté sur le fait de vouloir terminer la saison "avec dignité". (Belga)

