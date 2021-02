Euromillions Volley League - Roulers termine en tête la 1re phase après sa victoire sur Alost, qui manque les playoffs

Roulers a dominé Alost 3 sets à 0, dimanche dans le dernier match au programme de la saison régulière en Euromillions Volley League, comptant comme match d'alignement de la 13e journée. Les sets se sont achevés 26-24, 25-15 et 25-12. Roulers termine la saison régulière à la première place.Cette défaite est lourde de conséquence pour Alost (20 points), qui termine ainsi à la cinquième place, juste derrière Haasrode Louvain (20 points). Louvain accompagne donc Roulers (37 points), Maaseik (37 points) et Menin (26 points) en playoffs pour le titre. Alost, Achel (13 points), Gand (9 points) et Waremme (6 points) joueront les playdowns. La saison dernière, Alost était en tête du championnat quand il a été arrêté définitivement en raison de la crise du coronavirus, sans désigner de champion. (Belga)