Euromillions Volley League - Victoire difficile pour Roulers à Menin, Maaseik ne laisse pas de set à Waremme

Roulers et Maaseik se sont imposés mercredi en match d'alignement de la 7e journée de l'Euromillions Volley League, respectivement à Menin (2-3) et contre Waremme (3-0).Roulers a eu besoin de cinq sets pour venir à bout de Menin (22-25, 25-23, 19-25, 25-23, 12-15). La victoire de Maaseik contre Waremme a été plus rapide à se dessiner, même si le dernier set a été très disputé (25-17, 25-22, 29-27). Au classement, Maaseik est leader avec 32 points, un de plus que Roulers. Menin occupe la troisième position avec 23 points. Waremme est dernier avec 6 unités. (Belga)