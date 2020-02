EuroMillions Volley League : Waremme prend un set à Alost, Roulers large vainqueur de Gand

Alost a remporté dimanche sa première rencontre des playoffs en Euromillions Volley League en déplacement à Waremme. Le leader de la compétition régulière a cependant dû abandonner un set à la lanterne rouge, pour finalement l'emporter 1 set à 3 (17-25, 23-25, 25-21 et 16-25). Roulers, de son côté, n'a pas tremblé à Gand en s'imposant 0-3 (23-25, 20-25 et 15-25).Le classement à l'issue de la saison régulière, qui s'est conclue le 8 février, a déterminé le tableau du premier tour des playoffs. Ce "tour de qualification" au Final Four se joue au meilleur des trois matchs. Maaseik avait subi samedi soir une défaite surprise en déplacement à Menin. Le champion de Belgique en titre s'est, en effet, incliné 3-2 (25-22, 25-21, 23-25, 20-25 et 16-14). Achel s'est lui défait de Haasrode Louvain 3-0 (25-23, 25-23, 25-22). Les manches retour auront lieu le weekend prochain dans la salle des équipes qui se sont déplacées lors de la première manche. Si un troisième match devait départager deux équipes, il se jouerait dans la même salle, celle de la formation la mieux classée lors de la phase régulière, le 7 mars. Alost (36 pts) avait terminé la saison régulière à la première place, devant Roulers (35 pts) et Maaseik (32 pts). Haasrode Louvain et Achel (chacun 16 pts), distancés, suivaient au classement. Menin (15 pts) fut sixième devant Gand (14 pts). Waremme avait alors hérité de la lanterne rouge avec quatre petits points. (Belga)