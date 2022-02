Euromillons Volley League - Roulers ne laisse aucun set à Achel et conforte sa première place

Leader du championnat, Roulers s'est imposé 3 sets à 0 (25-19, 25-21, 25-14) face à Achel, dimanche lors de la 14e journée de l'EuroMillions Volley League, le championnat de Belgique messieurs de volley.Les autres rencontres de cette 14e journée ont eu lieu samedi. Menin l'a emporté 0-3 (21-25, 19-25, 20-25) à Alost. Maaseik s'est aussi imposé 0-3 (24-26, 24-26, 20-25) sur le terrain de Gand, tandis que Waremme s'est incliné 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) face à Louvain. Au classement, Roulers, champion en titre, est en tête avec 32 points, 6 de plus que Menin et Maaseik (26). Suivent Alost (20), Louvain (19), Achel (12), Gand (11) et Waremme (4). Plusieurs matches d'alignement, qui n'ont pu être joués en raison de la crise sanitaire, doivent encore avoir lieu. Roulers, Alost et Gand n'ont joué que 13 matches, tandis que Menin, Maaseik, Louvain et Waremme n'en ont joué que 12, contre 11 pour Achel. (Belga)

