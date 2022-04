La compagnie de navires belge Euronav rajeunit sa flotte. L'entreprise a acquis deux grands pétroliers, des VLCC, pour un montant de 179 millions de dollars. Ces bâtiments ont été assemblés en Corée et sont équipés d'épurateurs de fumée (scrubber), indique la société dans un communiqué.Euronav en a profité pour se débarrasser de ses anciens pétroliers, vendus pour 198 millions de dollars. Ces navires, construits il y a une dizaine d'années, sont assez énergivores. Euronav a enregistré une plus-value de 1,2 million de dollars dans cette opération. Ce rafraîchissement de la flotte fait passer l'âge moyen des navires Euronav de 7,3 à 6,6 ans, soit la plus jeune à l'échelle mondiale pour des VLCC (Very Large Crude Carrier). (Belga)