Europa League - 16e finale retour: l'Ajax, Arsenal, le Celtic et les clubs portugais passent à la trappe

L'Ajax Amsterdam, Arsenal, le Celtic Glasgow, Porto, Benfica et le Sporting Portugal sont les principales victimes des 16e de finale retour de l'Europa League, disputés jeudi.L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, a été sorti par les Espagnols de Getafe. Battus 2-0 à l'aller, les Ajacides se sont imposés 2-1, un score insuffisant pour aller en 8e de finale. Arsenal, finaliste de l'Europa League la saison dernière, n'a pas non plus passé le cap des 16e de finale. Les Gunners se sont inclinés 1-2 face à l'Olympiacos au terme d'une prolongation complètement folle Après une victoire 1-0 à l'aller au Pirée, les Londoniens se sont inclinés 0-1 dans le temps réglementaire après un but de Pape Cissé (53e). En prolongations, Aubameyang a cru délivrer les siens grâce à un ciseau magnifique (1-1, 113e) mais Youssef El-Arabi a crucifié et éliminé Arsenal avec un but de renard des surfaces à la 119e minute. Le Celtic Glasgow s'est de son côté incliné 1-3 face à Copenhague, après le 1-1 du match aller. Les clubs portugais sont passés à la trappe. Le FC Porto a été battu 1-3 par le Bayer Leverkusen, déjà vainqueurs 2-1 à l'aller. Les Stambouliotes de Basaksehir ont sorti le Sporting Portugal 4-1 en fin de prolongation et Benfica, battu 2-1 à l'aller, a été éliminé par le Shakhtar Donetsk après un partage 3-3 à Lisbonne. Le FC Bruges n'a pas fait le poids, à 10 contre 11, face à Manchester United, vainqueur 5-0. L'AS Rome est allée chercher un nul 1-1 sur le terrain de La Gantoise, synonyme de qualification. L'Inter Milan de Romelu Lukaku s'est qualifié en battant Ludogorets 2-1 dans un stade Giuseppe Meazza vide (le match était disputé à huis-clos pour cause d'épidémie de nouveau coronavirus en Italie). Sorti à la 62e, Romelu Lukaku a inscrit le second but des Milanais (45e+4, 1-2). A l'aller, les Italiens s'étaient imposés 0-2. Les Autrichiens de Linz se sont également hissés en 8es de C3 pour la première fois de leur histoire, en battant l'AZ Alkmaar 2-0. L'Espanyol Barcelone a été éliminé par les Anglais de Wolverhampton et les Suédois de Malmö ont été sortis par les Allemands de Wolfsburg. Le FC Séville s'est qualifié malgré son partage 0-0 face aux Roumains de Cluj, grâce au but inscrit à l'extérieur à l'aller (1-1). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi à Nyon (Suisse) à 13H00. Les 8es de finale aller auront lieu le 12 mars et les matches retour se tiendront le 19 mars. (Belga)