Europa League - Barrages retour - Antwerp/Nicosie: fiche technique

Fiche technique du match retour des barrages d'Europa League entre Antwerp et Omonia Nicosie, joué le 26 août à 21 heures à Arnhem.Match retour barrages - Europa League A Anvers Antwerp - Omonia Nicosie 2-0, 3 - 2 après tirs au but (mi-temps: 1-0) Arbitre: Andris Treimanis (Let) Buts: Antwerp: Miyoshi (28), Gerkens (84) Nicosie: Tirs au but: Antwerp: Verstraete (but), Gerkens (raté), Eggestein (but), Miyoshi (but) Nicosie: Gomez (raté), Atiemwen (but), Lecjaks (raté), Yuste (but), Zachariou (raté) Cartes jaunes: Antwerp: Nainggolan (31), Bataille (70), Seck (79), Engels (86), Balikwisha (112), Priske (119) Nicosie: Diskerud (70), Lecjaks (72), Zachariou (96), Gomez (113) Les compositions: Antwerp: Butez; Buta, Engels (Adbullahi, 91), De Laet (cap.), Bataille (Vines, 78); Benson (Gerkens, 71), Verstraete, Nainggolan (Seck, 78), Balikwisha; Miyoshi, Eggestein Entraîneur: Brian Priske Nicosie: Fabiano; Shehu (Psaltis, 110), Lang, Panayiotou, Lecjaks; Diskerud (Zachariou, 87), Gomez (cap.), Bachirou; Papoulis (Tzionis, 57), Kakoulis (Atiemwen, 45), Loizou (Yuste, 81) Entraîneur: Henning Berg (Belga)

