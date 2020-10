Europa League - Benfica s'impose avec Vertonghen, Naples et Mertens surpris par l'AZ

Benfica, avec Jan Vertonghen aligné tout le match, s'est imposé 2-4 sur la pelouse du Lech Poznan, jeudi, lors de la première journée de l'Europa League dans le groupe D, celui du Standard.Pizzi a donné l'avantage à Benfica sur penalty (9e). Benfica a ensuite pu compter sur Darwin Nunez, auteur d'un triplé (42e, 60e et 90e+3). Ishak avait par deux fois remis les deux équipes à égalité (15e et 49e). Benfica rejoint ainsi les Rangers, vainqueurs 0-2 du Standard, en tête du groupe. Le 29 octobre, Benfica recevra le Standard. Dans le groupe F, Naples, avec Dries Mertens pendant 90 minutes, s'est incliné 0-1 face à l'AZ, pourtant décimé par le coronavirus. Treize joueurs du club néerlandais ont en effet été testés positifs mardi. Dani de Wit a inscrit l'unique but du match (57e). Dans ce groupe, la Real Sociedad s'est imposée 0-1 à Rijeka grâce à un but tardif de Jon Bautista (90e+3). Adnan Januzaj était monté quelques minutes plus tôt. Dans le groupe A, l'AS Rome l'a emporté 1-2 aux Young Boys. Bruno Peres (69e) et Kumbulla (74e) ont renversé le but d'ouverture suisse, inscrit sur penalty par Nsame (14e). Même scenario pour Arsenal, vainqueur 1-2 du Rapid Vienne après avoir été mené 1-0 par Fountas (51e). David Luiz (70e) et Aubameyang (74e) ont offert la victoire aux Gunners. Le groupe C a été marqué par le large succès de Leverkusen sur Nice, 6-2. Bellarabi a réalisé un doublé. Le PSV Eindhoven a été battu 1-2 par Grenade dans le groupe E. Mario Götze (45e+1) avait donné l'avantage aux Néerlandais, Molina (57e) et Machis (66e) ont inversé la tendance. (Belga)