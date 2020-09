Europa League - Caton: "Le Standard est la meilleure équipe que j'ai rencontrée"

Bala Town n'aura pas effectué un deuxième exploit en déplacement. La formation galloise a joué avec un grand cœur mais cela n'a pas suffi et a dû s'incliner 2-0 devant le Standard de Liège jeudi lors du 2e tour des qualifications pour l'Europea League."Pour des semi-pros, nous nous sommes bien défendus. Nous avons eu plusieurs occasions nettes, peut-être plus que le Standard", a regretté Colin Caton. "Le Standard est la plus grande équipe que j'ai rencontrée et le stade est le plus grand dans lequel nous avons joué. Nous avons eu quelques bons moments surtout en première période. On a même eu l'occasion de revenir à la marque sur un penalty. Le système mis en place a bien marché et je suis fier de mes joueurs, qui ont respecté le plan de jeu." (Belga)