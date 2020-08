Europa League - "Cette équipe ne se rend jamais", savoure Lopetegui

Le FC Séville a remporté l'Europa League pour la sixième fois de son histoire, un record, après avoir battu l'Inter Milan 3-2 en finale, vendredi à Cologne. "Ce titre est pour tous les +Sévillistes+, pour notre grande famille", déclare Julen Lopetegui, l'entraîneur de Séville."Les joueurs sont grands, très grands, pour tout le travail qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils transmettent, et ils auraient été tout aussi grands si on n'avait pas gagné", poursuit Lopetegui. "Cette équipe ne se rend jamais. On a remporté un titre très important, et ça me rend très heureux. Dans une situation aussi compliquée comme celle-ci, cela nous donne encore plus de joie d'avoir remporté ce titre dans ces conditions. La résilience, c'est cela : être capable de vivre avec des difficultés, et les surpasser. C'est cela, la caractéristique d'un champion. On méritait de remporter ce match. C'est une joie immense pour moi et pour tout le club". (Belga)