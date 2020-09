Europa League - "Fier d'avoir marqué, mais encore plus fier de l'équipe"

Le capitaine du Sporting de Charleroi, Dorian Dessoleil, a fêté son premier match européen d'un but, du pied droit, pour un défenseur gaucher. "Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. C'est une grande fierté d'avoir marqué pour mon premier match européen mais la plus grande fierté, c'est l'état d'esprit du groupe et la victoire", a-t-il déclaré à l'issue d'un match équilibré, remporté après les prolongations face au Partizan Belgrade, jeudi.Le Sporting a néanmoins souffert contre le Partizan Belgrade, surtout en seconde mi-temps avec la montée du Guinéen Soumah, dans tous les bons coups de son équipe. "C'est un joueur qui a pas mal d'explosivité. Ils ont bien joué entre les lignes." Les joueurs de Charleroi ont-ils douté après l'égalisation? "Ils gagnaient beaucoup de deuxièmes ballons. Cela a été difficile mais c'est la force de notre équipe, on a su rebondir après le 1-1. On a eu les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire", a souligné le capitaine du Sporting. Steeven Willems, son comparse en défense centrale, a également reconnu les mérites de l'adversaire serbe, qui a souvent joué juste et dans les intervalles. "On a senti qu'il y avait dans cette équipe une qualité un peu supérieure par rapport à notre championnat belge. C'est ça, l'Europe. Mais plus on joue contre un adversaire fort, plus on tire de la satisfaction de la victoire." Cette victoire européenne de Charleroi "est bonne pour l'expérience et pour la confiance", a conclu le défenseur français du Sporting. "Cela montre que l'on peut aussi viser plus haut". (Belga)