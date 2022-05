Europa League - Francfort et les Rangers peuvent dépoussiérer leur palmarès européen

Le premier trophée européen de la saison sera en jeu mercredi (21h00), à Séville, avec la finale de l'Europa League entre l'Eintracht Francfort et les Rangers.Les deux équipes ont l'occasion de gagner un deuxième trophée européen. L'Eintracht a remporté celle qui s'appelait encore Coupe de l'UEFA en 1980. Les Allemands n'avaient plus atteint la finale d'une coupe d'Europe depuis lors. Les Rangers comptent une Coupe des vainqueurs de coupe, glanée en 1972, à leur palmarès. Les Écossais avaient disputé la finale de la Coupe de l'UEFA 2008. L'Eintracht se présentera avec les faveurs des pronostics, fort d'un sans-faute en phase de groupes et des scalps du Betis, de Barcelone et de West Ham lors de la phase à élimination directe. Daichi Kamada (5 buts) et le latéral gauche Filip Kostic (3 buts et 5 assists) ont été les principaux acteurs de ce parcours. L'Eintracht pourrait mettre fin à la disette allemande en C3, qui date depuis 1996 et le succès de Schalke. Une victoire des Rangers ponctuerait leur incroyable retour au sommet. Retombés en quatrième division en 2012 après des problèmes financiers, les Gers sont remontés parmi l'élite dès 2016 avant de renouer avec le titre l'an passé, sous la houlette de Steven Gerrard. Désormais dirigé par Giovanni van Bronckhorst, le club a cédé son sceptre national à son éternel rival, le Celtic, mais a aligné les performances de choix en Europe, éliminant successivement Dortmund, l'Etoile rouge, Braga et Leipzig. Les Rangers disposent du meilleur buteur de la compétition en la personne de James Tavernier, le... latéral droit spécialiste des coups francs et penalties, auteur de 7 buts. Le vainqueur décrochera un ticket pour la prochaine Ligue des Champions, avec l'espoir d'imiter Villarreal, qualifié grâce à sa victoire l'an passé et demi-finaliste de la C1 cette saison. (Belga)