Europa League : Genk débutera au Rapid Vienne, l'Antwerp à l'Olympiakos

Genk débutera sa phase de poules de l'Europa League par un déplacement au Rapid Vienne le jeudi 16 septembre à 18h45. L'Antwerp se rendra lui à l'Olympiakos le même jour à 21h00. Les Limbourgeois ont été versés dans le groupe H avec le Dinamo Zagreb, West Ham et le Rapid Vienne. Les Anversois affronteront l'Olympiakos, Francfort et Fenerbahce dans le groupe D.Après son déplacement à Vienne, Genk recevra le Dinamo Zagreb le jeudi 30 septembre à 21h00 avant de se rendre à West Ham le jeudi 21 octobre à 21h00. Deux semaines plus tard, les Limbourgeois accueilleront les Londoniens le 4 novembre à 18h45. Genk se rendra ensuite au Dinamo Zagreb le 25 novembre à 18h45 avant de recevoir le Rapid Vienne le 9 décembre à 21h00 pour la sixième et dernière journée. Après l'Olympiakos, l'Antwerp accueillera ensuite Francfort le jeudi 30 septembre à 18h45 avant un déplacement à Fenerbahce le jeudi 21 octobre à 18h45. Le Great Old recevra le club turc pour la 4e journée le jeudi 4 novembre à 21h00 puis se rendra à Francfort le jeudi 25 novembre à 21h00. Les Anversois termineront leur phase de poule par la réception de l'Olympiakos le jeudi 9 décembre à 18h45. (Belga)