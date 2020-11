Europa League - L'Antwerp remporte une victoire importante à Linz

L'Antwerp l'a emporté 0-2 en Autriche face à Linz lors de la 4e journée de l'Europa League jeudi. Un coup-franc de Refaelov et un but de Pieter Gerkens ont permis aux Anversois de prendre la tête du groupe J.À Pasching, où LASK joue ses matchs de Coupe d'Europe, le match commençait sur les chapeaux de roue, le centre-tir de Juklerod s'écrasait sur la barre transversale après 3 petites minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, le coup-franc de Michorl était boxé par Jean Butez au-dessus de son but (8e). Le début de la rencontre continuait sur un rythme élevé, Ranflt tentait une reprise de volée, juste à coté du but (11e) et Pieter Gerkens était à deux orteils d'ouvrir le score mais butait sur le portier autrichien sur une excellente ouverture de Lior Refaelov (14e). Alors que le rythme avait baissé, Jean Butez ratait sa relance au pied, mais heureusement pour le gardien français de l'Antwerp, Ranftl ratait sa reprise (23e). À la 33e, Ritchie De Laet obtenait la plus belle occasion de la première période mais sa tête sur corner léchait le montant de Schlager. La dernière vraie possibilité de la première mi-temps était à mettre à l'actif des Autrichiens, la frappe de Gruber était stoppée par Butez et un retour in extremis de Miyoshi sauvait la mise pour les Anversois (43e). Un dernier centre-tir de Juklerod mettait Schlager à contribution, sans véritable danger. La deuxième mi-temps commençait sur le même rythme que la première. Après cinq minutes, Trauner fauchait Ritchie De Laet juste devant la surface de réparation et était expulsé. Dans la foulée, le coup-franc de Refaelov était dévié et trompait Schlager (53e). La deuxième mi-temps se montrait plutôt avare en occasions. La frappe de Ranftl, touchait légèrement le montant de Jean Butez (76e). Mais la balance penchait pour les Anversois qui doublaient la mise lorsque Jordan Lukaku, à peine entré au jeu, centrait sur la tête de Pieter Gerkens (83e). Nana Ampomah loupait l'occasion d'alourdir le score dans la foulée, sa frappe croisée passant à coté du but de Schlager (85e). Le score en restait à 0-2. Au classement, les Anversois (9 points) prennent provisoirement la tête du classement du groupe J en attendant Tottenham (6 points) qui accueille Ludogorets (0 points) ce jeudi à 21h. LASK compte 6 points. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.