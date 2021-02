Europa League - L'entraîneur du Dynamo Lucescu s'attend à un Club de Bruges fort malgré le coronavirus

Mircea Lucescu et son Dynamo Kiev affronteront jeudi soir (21h00) un Club de Bruges malmené par le coronavirus lors du seizième de finale retour de l'Europa League. Les champions de Belgique sont revenus d'Ukraine avec un partage (1-1) la semaine dernière mais mercredi, le gardien de but Simon Mignolet et Charles De Ketelaere sont venus s'ajouter à la liste des contaminés au Sars-Cov-2."Nous avons aussi dû jouer à Barcelone et Turin avec des absences. Je ne vois pas le problème. Toutes les équipes connaissent des difficultés", a dit Lucescu mercredi en conférence de presse. "Jeudi, nous serons confrontés à un adversaire de taille. Mes joueurs sont enthousiastes et attendent ce match avec impatience. Ils ont envie de prouver quelque chose." Peu souvent dangereux à l'aller, le Dynamo Kiev a "travaillé sur certains points", a assuré le technicien roumain. "La semaine dernière, nous n'avons pas été bons tactiquement et nous devons absolument faire mieux jeudi." Leader de son championnat domestique, à l'instar du Club, le Dynamo n'a pas de priorité. "Toutes les compétitions sont importantes, nous ne pouvons pas les comparer. Nous pouvons donner l'opportunité à certains jeunes de jouer et ainsi acquérir de l'expérience". Lucescu est d'ailleurs l'un des entraîneurs les plus expérimentés du continent. Le coach de 75 ans affiche 33 trophées, dont 22 glanés avec le Shakhtar Donetsk, grand rival du Dynamo Kiev en Ukraine. A peine arrivé l'été dernier qu'il avait d'ailleurs présenté sa démission, mis sous pression par les fans du club de la capitale. Mais son président Ihor Surkis l'a persuadé de rester. En début de saison, il a d'ailleurs atteint l'objectif du club en le qualifiant pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, en éliminant notamment La Gantoise. Les Ukrainiens ont ensuite terminé troisième après avoir pris quatre points dans un groupe avec le FC Barcelone, la Juventus Turin et Ferencvaros. (Belga)