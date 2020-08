Europa League - Le FC Séville élimine l'AS Rome et file en quarts, le Bayer Luverkusen qualifié

Le FC Séville s'est imposé 2-0 contre l'AS Rome lors des huitièmes de finale de l'Europa League, jeudi à Duisbourg. Les Espagnols, quintuples vainqueurs de l'épreuve continentale, se sont qualifiés pour les quarts de finale.Le match aller n'ayant pas pu se dérouler en raison de la pandémie de coronavirus, c'est sur une seule rencontre, disputée sur terrain neutre, que ce huitième de finale s'est joué. Les Andalous ont plié la rencontre en première mi-temps, le temps pour Sergio Reguilon, d'un raid solitaire (22e), et Youssef En Nesyri, bien servi sur contre-attaque (44e), de faire 2-0. En quarts, le FC Séville affrontera mardi prochain, toujours à Duibsourg, le vainqueur du duel entre les Wolves de Leander Dendoncker et les Grecs de l'Olympiacos, prévu dans la foulée jeudi soir. Le match aller s'était terminé sur un partage (1-1). Simultanément, le Bayer Leverkusen s'est aussi qualifié pour les quarts en éliminant les Rangers. Après avoir déjà remporté l'aller 3-1, les Allemands se sont imposés 1-0 grâce à un but de l'attaquant français Moussa Diaby (51e). Le Bayer défiera l'Inter de Romelu Lukaku pour une place dans le dernier carré. La suite de la soirée verra également les Suisse du FC Bâle affronter les Allemands de l'Eintracht Francfort après une victoire 3-0 à l'aller. Mercredi, le FC Copenhague, le Shakhtar Donetsk, l'Inter et Manchester United se sont qualifiés pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 août et tous disputés sur terrain neutre en Allemagne. (Belga)