Europa League - Le Standard émerge sur le fil face à Poznan (2-1) et reste en course pour la qualification

Le Standard s'est imposé dans les dernières secondes (2-1) face au Lech Poznan pour le compte de la 4e journée du groupe D de l'Europa League jeudi soir. Un résultat qui permet aux Liégeois de rester dans la course pour une qualification pour les seizièmes de finale. Ishak (61e) avait ouvert le score pour les Polonais avant que Tapsoba n'égalise pour les Liégeois (63e) et que Laifis n'offre le succès aux 'Rouches' dans le temps additionnel (90e+4). Les deux équipes ont également terminé à dix après les exclusions d'Oularé (45e+3) et Crnomarkovic (75e).(Belga)