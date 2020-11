Europa League - Le Standard et La Gantoise dos au mur, l'Antwerp en quête de revanche

Derniers de leur groupe avec 0 sur 9, le Standard et La Gantoise n'auront plus le droit à l'erreur jeudi soir lors de la 4e journée de la phase de poules de l'Europa League. Dans le groupe D, les Liégeois accueillent les Polonais de Lech Poznan et les Gantois reçoivent les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade dans le groupe L. Deuxième du groupe J avec 6 points, l'Antwerp voudra lui prendre sa revanche face à LASK après sa défaite 0-1 il y a trois semaines face aux Autrichiens.Face à Lech Poznan, l'équation sera simple pour le Standard, s'il veut encore garder un espoir de qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Tout autre résultat qu'une victoire serait synonyme d'élimination pour les 'Rouches'. Après un partage arraché dans les arrêts de jeu face à Eupen samedi en championnat, les troupes de Philippe Montanier voudront relancer la machine et décrocher leurs premiers points sur la scène européenne cette saison. "Je n'ai pas dû insister auprès des joueurs pour montrer leur fierté. Ils le feront d'eux-mêmes sur le terrain", a déclaré l'entraîneur liégeois mercredi en conférence de presse. La Gantoise, pour sa part, est dans la même situation que les Standardmen. Derniers du groupe L avec un compteur bloqué à 0 point, les 'Buffalos' sont dans l'obligation de s'imposer face à l'Etoile Rouge de Belgrade afin d'éviter une élimination prématurée. Pour ce match couperet, Wim De Decker, l'entraîneur gantois, sera probablement privé de Tim Kleindienst, Roman Yaremchuk, Sulayman Marreh, Igor Plastun et Davy Roef. Les cinq joueurs ne se sont pas entraînés mercredi à cause d'une possible contamination au coronavirus. "La chance est grande que tous les absents d'aujourd'hui à l'entraînement soient testés positifs", a précisé M. De Decker mercredi en conférence de presse. L'Antwerp, pour sa part, se déplace chez les Autrichiens du LASK et tentera de prendre sa revanche après son revers 0-1 au match aller. Avec 6 points au compteur, tout comme LASK et Tottenham, les Anversois, qui restent sur quatre matches consécutifs sans victoire, sont toujours en course pour une qualification pour les seizièmes de finale et un succès jeudi soir les en rapprocherait. (Belga)