Europa League - Leicester et ses Belges s'imposent, Saelemaekers passeur lors de la victoire de Milan

Leicester City, avec son trio belge Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet, a dominé Zarya Louhansk 3-0 jeudi, dans son premier match de l'Europa League.Maddison (29e), Barnes (45e) et Iheanacho (67e) ont marqué les buts des 'Foxes'. Praet a joué tout le match, Castagne (82e) et Tielemans (71e) ont été remplacés en cours de rencontre. Dans ce même groupe G, Braga a battu 3-0 l'AEK Athènes. L'AC Milan a débuté par une victoire 1-3 au Celtic. Krunic (14e) et Brahim Diaz (42e) ont donné un double avantage aux Rossoneri. Elyounoussi (76e) a réduit l'écart. Monté à la 79e minute, Alexis Saelemaekers a offert à Hauge le ballon du 1-3 (90e+2). Dans l'autre match du groupe H, Lille s'est imposé 1-4 au Sparta Prague grâce notamment à un triplé de Yusuf Yazici. Dans le groupe I, Villarreal a battu 5-3 Sivasspor. Carlos Bacca (Ex-Club Bruges) a notamment fait trembler les filets et loupé un penalty. Le Maccabi Tel-Aviv a battu 1-0 Qarabag. Deux partages ont été enregistrés dans le groupe K: 0-0 entre le Dinamo Zagreb et Feyenoord et 1-1 entre Wolfsberg et le CSKA Moscou. (Belga)