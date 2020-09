Europa League - Philippe Montanier: "J'ai la satisfaction du travail accompli"

Le Standard s'est imposé 2-0 et a assuré l'essentiel face à Bala Town: la qualification pour le troisième tour qualificatif de l'Europa League contre Vojvodina jeudi prochain à Sclessin."J'ai la satisfaction du travail accompli. J'aurais aimé que l'on creuse un peu plus l'écart pour éviter des situations dangereuses. Parfois, l'adversaire tire trois fois au but et cadre trois fois alors que vous tirez dix-neuf fois sans cadrer. Il a fallu un arrêt d'Arnaud Bodart sur le penalty pour qu'ils n'égalisent pas. Manifestement, c'est comme cela que ça va au deuxième tour qualificatif car j'ai vu que même Tottenham a eu du mal au Lokomotiv Plovdiv avant de s'imposer. Bala Town a fait preuve d'un engagement à toute épreuve et son gardien a réussi de nombreux exploits", a expliqué Philippe Montanier. Si la titularisation de Mehdi Carcela était escomptée, celle de Michel-Ange Balikwisha ne l'était pas. "J'avais dit lors de l'avant match que j'alignerai les joueurs les plus en forme. C'est le cas avec Micky. Il a été bon lors de la préparation et des matches amicaux. Depuis deux semaines, il est à un bon niveau. Il a fait une bonne rentrée et a prouvé qu'il avait un gros potentiel. Il était bien dans l'esprit mais il aurait dû tirer plus au but. Il a eu deux ou trois possibilités et il a une bonne frappe." "Cela fait deux semaines que Mehdi retrouve ses sensations. J'ai aimé sa première mi-temps, moins sa deuxième mais c'est à l'image de l'équipe. On s'est relâché devant la surface adverse et on s'est compliqué la vie inutilement. Il a été très actif et on espère que l'on va revoir le Mehdi avec le sourire." A la 67e, Montanier a lancé Jackson Muleka, l'attaquant congolais à peine arrivé. "Ce n'était pas évident car cela fait quatre mois qu'il ne joue plus. Il s'est bien intégré au collectif. On va regarder les images de ce match pour lui montrer ce qu'il faut corriger à son placement et ses déplacements." (Belga)