Europa League - Qualification sur le fil pour Arsenal, Dries Mertens et Jan Vertonghen éliminés

Mené au score, Arsenal s'est qualifié jeudi pour les huitièmes de finale de l'Europa League grâce à un but de Pierre-Emeryck Aubameyang en toute fin de rencontre (3-2, 4-3 au total des deux matchs) contre le Benfica de Jan Vertonghen. Dries Mertens a fait son retour de blessure mais n'a pu aider Naples à se qualifier face à Grenade (2-1, 2-3 au total des deux matchs).Arsenal s'est fait peur mais les Gunners se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League grâce, notamment, à un doublé de leur capitaine, Pierre-Emeryck Aubameyang (21e et 87e) et à un but de Kieran Tierney (67e). Côté lisboète, où Vertonghen a joué toute la rencontre, ce sont Diogo Goncalves (43e) et Rafa Silva (61e) qui ont fait douter jusqu'au bout les hommes de Mikel Arteta, 11e de Premier League. Après sa victoire 1-2 dans le Nord de la France à l'aller, l'Ajax a validé sa qualification face à Lille (2-1) grâce à des buts de Davy Klaassen (15e) et de David Neres en fin de rencontre (88e). Le penalty de Yusuf Yazici n'était pas suffisant pour permettre aux Lillois de retourner la situation (78e). Molde et Hoffenheim s'étaient quittés sur un partage 3-3 en Norvège. Au retour, Elrik Ulland-Andersen, déjà buteur à l'aller, offrait la qualification aux Norvégiens grâce à un doublé (20e et 90e+5). Battu 2-0 par Grenade à l'aller, Naples n'a pu retourner la situation. Les coéquipiers de Dries Mertens l'ont emporté 2-1 grâce à des buts de Piotr Zielinski (3e) et de Fabian Ruiz (59e) contre une réalisation d'Angel Montoro (25e) pour Grenade. Mertens, qui n'avait plus joué depuis sa blessure survenue le 28 janvier face à Le Spezia, est entré au jeu à la 60e minute à la place d'Elif Elmas. Dans une position favorable grâce à sa victoire 0-2 en Autriche, Villarreal l'a à nouveau emporté face au Red Bull Salzbourg. Mergim Berisha (17e) ouvrait le score avant que Gerard Moreno n'inscrive un doublé, scellant la qualifiation du Sous-marin jaune (40e et 89e). Le Shakhtar Donetsk a confirmé sa victoire 0-2 à Tel-Aviv en l'emportant 1-0 face au Maccabi grâce à un penalty de Junior Moraes (67e). (Belga)