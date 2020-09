Europa League - Standard - Vojvodina et Charleroi - Partizan Belgrade, deux duels belgo-serbes au 3e tour

Deux clubs belges défieront jeudi 24 septembre des formations serbes au 3e tour qualificatif de l'Europa League. Le Standard, vainqueur 2-0 des Gallois de Bala Town jeudi soir, affrontera Vojvodina. Quant au Sporting de Charleroi, il fera son entrée en lice contre le Partizan Belgrade.Les Liégeois ont fait le travail jeudi en s'imposant, sans forcer, contre Bala Town grâce à un penalty de Felipe Avenatti et un but de Selim Amallah. Ils défieront donc au tour prochain le club de Vojvodina, vainqueur de la dernière Coupe de Serbie et 3e de son défunt championnat. Le Sporting de Charleroi affrontera lui le Partizan Belgrade, qui a eu besoin jeudi soir des prolongations pour venir à bout des Moldaves du FC Sfîntul Gheorghe Suruceni (0-1). L'unique but de la rencontre a été marqué à la 105e par Natcho sur penalty. Le Partizan Belgrade est vice-champion de Serbie. En cas de victoire, Liégeois et Carolos disputeront le 1er octobre les barrages, dont le tirage au sort est prévu ce vendredi 18 septembre à Nyon, au siège de l'UEFA. Comme les tours précédents, les barrages seront des matches secs disputés à huis clos. La saison dernière, le Standard avait terminé à la troisième place d'un groupe F de l'Europa League qui contenait Arsenal, l'Eintracht Francfort et Guimaraes. (Belga)