Europa League - "Un rêve d'enfant" pour Tapsoba, auteur de son premier but en coupe d'Europe

Auteur du but égalisateur dans la victoire du Standard face à Lech Poznan jeudi en Europa League, Abdul Tapsoba a inscrit le premier but de sa jeune carrière sur la scène européenne. "J'ai réalisé un rêve d'enfant. Je n'arrive pas encore à réaliser", a reconnu l'attaquant burkinabé en conférence de presse.Monté au jeu au repos après l'exclusion d'Obbi Oularé, Tapsoba, 19 ans, a relancé le Standard alors que le marquoir affichait 0-1 pour Poznan. "À chaque fois que l'entraîneur me donne ma chance, je me donne à fond. Il m'avait demandé de bien travailler défensivement et de faire parler ma vitesse en se projetant vers l'avant." Une prestation convaincante qui a permis à l'attaquant liégeois de gagner des points en vue du Clasico à Anderlecht dimanche. "Je sais que c'est un match important. Les supporters nous le font sentir aussi et nous voulons faire quelque chose pour eux. Ce sera un match de guerrier." (Belga)