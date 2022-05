Europa League - West Ham devra "gérer correctement" le match pour renverser Francfort, pense David Moyes

Pour atteindre la finale à Séville, West Ham tentera de renverser la situation face à Francfort, vainqueur 2-1 à l'aller, jeudi en demi-finale retour de l'Europa League. "Nous devons courir derrière le score parce que nous sommes menés, mais pas forcément dès la première minute. Nous devons gérer le match correctement", a résumé l'entraîneur des 'Hammers' David Moyes mercredi en conférence de presse."Francfort possède un but d'avance et doit aussi gérer le match correctement, et parfois c'est aussi un souci", a poursuivi Moyes. West Ham compte une Coupe des vainqueurs de coupe, remportée en 1965, à son palmarès. Le club, également finaliste de la C2 en 1976, peut encore rêver d'une troisième finale européenne. "Arriver en demi-finales d'une compétition comme celle-ci est très important", estime l'entraîneur écossais. "Etre en demi-finale, c'est énorme pour nous. J'ai un super groupe de joueurs, avec de la résilience, du caractère, toutes ces choses qui vont avec. Il n'y a pas si longtemps, nous luttions contre la relégation. Nous avons connu une belle ascension et je ne vois pas de raison pour que cela ne continue pas." "Je ne veux pas revenir en arrière", a ajouté Moyes. "J'essaie de proposer un 'nouveau West Ham' parce que je veux que les gens voient une nouvelle équipe jeune. Jarrod Bowen et Declan Rice sont de grands joueurs en devenir dont les nouveaux jeunes supporters de West Ham peuvent acheter le maillot, qu'ils peuvent encourager, ils représentent l'avenir de West Ham. Dans le passé, il y avait de grands joueurs dont tous les anciens parlaient, alors j'espère vraiment que cette nouvelle génération de supporters parlera de Bowen et de Rice pour des matchs comme celui de demain, et si possible, comme celui de Séville dans quelques semaines." (Belga)