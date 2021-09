Europa League - West Ham s'installe en tête du groupe de Genk, Leverkusen balaie le Celtic à Glasgow

Les dernières rencontres de la 2e journée d'Europa League se sont joué jeudi à 21 heures. West Ham a battu le Rapid Vienne pour prendre la tête du groupe H dans lequel figure Genk.Tandis que Genk s'inclinait face au Dinamo Zagreb (0-3), West Ham a empoché trois précieux points contre le Rapid Vienne (2-0), dans la course à la première place du groupe H. Les Hammers allaient se contenter du but de Declan Rice (1-0, 29e) pour sceller leur victoire, mais Benrahma y est également allé de sa propre réalisation dans les dernières secondes (2-0, 90e+4). Ce résultat ne sourit pas à Genk, puisque West Ham prend ses distances à la 1re place du groupe, avec 6 points. Le Dinamo Zagreb et Genk, 3 points chacun, se disputent la 2e place, mais Genk est derrière à la différence de buts après sa défaite. Le Rapid Vienne, qui n'a pas encore pris le moindre point, est 4e. Genk se déplacera à West Ham lors de la 3e journée. Dans le groupe G, le Bayer Leverkusen s'est offert le scalp du Celtic, au Celtic Park, en remportant une large victoire, 0-4. Les Allemands ont pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps. Hincapie a ouvert le score (0-1, 25e), et Wirtz l'a imité une dizaine de minutes plus tard (0-2, 35e). Alario a ensuite alourdi le score, sur pénalty (0-3, 58e), avant qu'Adli ne scelle le score final dans les arrêts de jeu (0-4, 90e+4). Leverkusen prend la tête du groupe, à égalité de points avec le Betis qui a battu Ferencvaros, 2-1, mais avec une meilleure différence de buts. Le Celtic et Ferencvaros végètent aux deux dernières places et n'ont pas encore pris le moindre point. Dans l'une des affiches de la soirée, l'Olympique de Marseille et Galatasaray se sont quittés dos à dos, 0-0. Dans le groupe E, où la Lazio a battu le Lokomotiv Moscou 2-0, Marseille ne compte que 2 points et est 3e, devant le Lokomotiv Moscou, avec 1 point. Galatasaray figure en tête avec 4 points, avec 1 longueur d'avance sur la Lazio, 2e. (Belga)