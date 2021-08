Europea League - L'Antwerp défiera l'Omonia Nicosie pour une place en phase de groupes

L'Antwerp fera son entrée en lice sur la scène européenne lors des barrages de l'Europa League le 19 août prochain. Le Great Old se rendra à Chypre pour défier l'Omonia Nicosie. Mardi, l'Omonia s'est qualifié au terme d'une séance de tirs au but contre les Estoniens de Flora Tallinn (2-2, 4-5 t.a.b.).Après une victoire 1-0 à domicile, les Chypriotes se sont inclinés 2-1 au retour à Tallinn. La règle des buts à l'extérieur étant abolie, les deux équipes se sont disputées la victoire aux prolongations puis aux tirs au but, dont a émergé le champion chypriote en titre. Le retour se tiendra le 26 août au Bosuil. Les Anversois, après deux défaites initiales en championnat, se sont imposés 2-5 au Standard le weekend dernier avec un quintuplé de Michael Frey. (Belga)