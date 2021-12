European Film Awards 2021 - Jasmila ?bani? Meilleure réalisatrice

Jasmila ?bani? a été sacrée Meilleure réalisatrice, samedi soir lors des European Film Awards, pour son film "Quo Vadis, Aida?", qui se déroule à Srebrenica, en juillet 1995.Julia Ducournau ("Titane", co-production belge), Radu Jude ("Bad Luck banging or loony porn"), Paolo Sorrentino ("The hand of God") et Florian Zeller ("The father") étaient les autres nominés pour cette catégorie. (Belga)