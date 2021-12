European Film Awards 2021 - Jasna Duricic remporte le prix de la Meilleure actrice dans "Quo Vadis, Aida?"

Le prix de la Meilleure actrice européenne a été attribué à Jasna Duricic, pour son rôle dans "Quo Vadis, Aida?", lors de la 34e cérémonie des European Film Awards qui se déroule samedi soir à Berlin.Les autres nominées étaient Seidi Haarla ("Compartment No.6"), Carey Mulligan ("Promising young woman"), Renate Reinsve ("The worst person in the world") et Agathe Rousselle, pour son rôle dans "Titane", de la Française Julia Ducournau et coproduit par la société liégeoise Frakas Productions, sacré Palme d'or lors du dernier Festival de Cannes. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.