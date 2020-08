European Golf - Colsaerts quatrième à l'English Championship, Detry chute au classement

Nicolas Colsaerts a grimpé à la deuxième place à l'English Championship (European Tour/1 million d'euros) après le deuxième tour. is na de tweede ronde op het English Championship golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro) van de achtste naar de vierde plaats geklommen. Thomas Detry, knap tweede na dag één, kende een offday op de Hanbury Manorbaan in het Engelse Ware en moest maar liefst 41 plaatsen inleveren.Colsaerts, die na een openingsronde van 65 slagen op een gedeelde achtste plaats vertoefde, putte zes birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. De 37-jarige Brusselaar bracht zijn totaalscore op 131 slagen, drie slagen meer dan de Engelsman Andy Sullivan die een ronde noteerde van 62 slagen, negen onder par, en de leiding inpalmde. Detry, die na een sterke eerste ronde van 64 slagen dag een afsloot op de tweede plaats, begon nochtans goed met een birdie op de eerste hole. Op de vierde en de vijfde hole moest hij echter een bogey en een dubbele bogey incasseren waarna hij op de negende hole nog een birdie lukte. Op de laatste negen hole kon hij geen vuist meer maken en moest hij genoegen nemen met een ronde van 72 slagen, een over par. Detry, die de voorbije weken een aantal fraaie prestaties neerzette, telt nu acht slagen meer dan de leider. - stand na tweede ronde - 1. Andy Sullivan (Eng) 128=66-62 -14 2. Dean Burmester (ZAf) 129=66-63 . Laurie Canter (Eng) 129=64-65 ++ 4. Nicolas Colsaerts (BEL) 131=65-66 . Jamie Donaldson (Wal) 131=67-64 . Andrew Johnston (Eng) 131=66-65 . Steven Brown (Eng) 131=66-65 . Richard Bland (Eng) 131=65-66 . Adrian Otaegui (Spa) 131=65-66 . Oscar Lengden (Zwe) 131=65-66 . Brandon Stone (ZAf) 131=65-66 . Min Woo Lee (Aus) 131=64-67 ... 43. Thomas Detry (BEL) 136=64-72 (Belga)