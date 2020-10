European Open - David Goffin éliminé d'emblée par l'Américain Giron

David Goffin (ATP 14) a été éliminé dès son entrée en lice à l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, épreuve jouée sur la surface dure de la Lotto Arena et dotée de 394.800 euros, jeudi. Le N.1 belge a été battu au deuxième tour 6-3, 7-5 par l'Américain Marcos Giron (ATP 94), issu des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.Venu à Anvers avec peu d'entraînements dans les jambes après avoir été testé positif au coronavirus, Goffin a été mis en difficulté, perdant deux fois son service pour être mené 5-1. Il a réussi à contrebreaker dans la foulée, mais a concédé le premier set 6-3. Le deuxième set était plus équilibré, les deux joueurs prenant le premier service de leur adversaire. Goffin loupait ensuite trois balles de break qui lui aurait permis de mener 4-2. A 3-3 le scenario se répétait: Giron faisait le break, Goffin contrebreakait. L'Américain s'adjugeait finalement la rencontre 7-5. En tant que première tête de série, Goffin était exempté de premier tour. Girons affrontera en quarts de finale l'Australien Alex de Minaur (ATP 29). Le talentueux joueur de 21 ans s'était joué mercredi de l'expérimenté espagnol Feliciano Lopez (ATP 62) en deux sets (6-4 et 6-2). Goffin avait déjà été éliminé au deuxième tour à Anvers l'an passé, par le Français Ugo Humbert. Son meilleur résultat dans le seul tournoi belge du circuit ATP est la demi-finale atteinte en 2016. (Belga)