European Open de judo - Jente Verstraeten battue dans le combat pour le bronze

Jente Verstraeten a été battue dans le combat pour le bronze en catégorie des moins de 48 kilos, samedi, à l'European Open de judo de Varsovie.Exemptée de premier tour, Verstraeten, 21 ans, 124e mondiale, s'est jouée de la Polonaise Oliwia Onysk (non classée) sur waza-ari puis de la Turque Ebru Sahin (IJF 55) sur ippon avant de s'incliner en demi-finale face à la Japonaise Hikari Yoshioka, future lauréate du tournoi, sur ippon. Dans le combat pour le bronze, elle a été battue par la Polonaise Paulina Szlachta (IJF 147) sur waza-ari. En -57 kg, Eveline Delbaen (IJF 138) a été battue dès son premier combat par l'Allemande Pauline Starke (IJF 45) sur ippon. Selina Delen (IJF 122) a connu le même sort en -63 kg, éliminée sur ippon par l'Italienne Carola Paissoni (non classée dans cette catégorie). Chez les messieurs, Dries Ponnet (non classé) a passé deux tours en -73 kg, contre le Néerlandais Koen Heg (IJF 157) sur waza-ari et le Kazakh Darkhan Koibagar (non classé) sur ippon, avant de s'incliner face au Géorgien Giorgi Terashvili (IJF 117) sur waza-ari. (Belga)