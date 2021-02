European Open de judo - L'or pour Amber Ryheul, le bronze pour Ellen Sallens et Mina Libeer

Amber Ryheul a décroché la médaille d'or en catégorie des moins de 52 kg samedi à Prague, où se déroule le premier European Open de judo de l'année. Ellen Sallens (-48 kg) et Mina Libeer (-57 kg) rentrent pour leur part de la capitale tchèque avec une médaille de bronze autour du cou.Amber Ryheul, 22 ans, a battu la Néerlandaise Naomi Van Krevel sur ippon en finale des -52 kg. Ellen Sallens a enlevé la seconde médaille belge en écartant sur ippon la Bulgare Anastasiia Balaban dans le combat pour la médaille de bronze en -48 kg. Mina Libeer est elle montée sur la 3e marche du podium en - 57 kg, après avoir battu la Polonaise Arleta Podolak sur ippon dans le combat pour la médaille de bronze. Aussi en -48 kg, Lois Petit et Jente Verstraeten ont pris la porte d'entrée, battues respectivement par la Néerlandaise Joshlyn Supusepa et l'Autrichienne Jacqueline Springer. Evelien Delbaen a connu le même sort en -57 kg. Selina Delen (-63 kg) et Charly Nys (-73 kg) ont terminé à la 7e place de leurs catégories respectives, tandis que Jeroen Casse (-73 kg) a été battu dans son 2e combat face au Tchèque Jakub Jecminek. Douze judokas belges sont au total en lice à Prague. Yves Ndao (+100 kg), Karel Foubert (-90 kg) et Lien Meeuwissen (-70 kg) monteront sur les tatamis dimanche. (Belga)