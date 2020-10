European Open - "Emporté par la foule", Zizou Bergs a signé l'exploit du jour à Anvers

Zizou Bergs, 528e mondial, a peut-être donné un nouvel élan à sa carrière mardi soir. Bénéficiaire de l'invitation de Ruben Bemelmans, positif au coronavirus, le Limbourgeois de 21 ans a signé un retentissant exploit au premier tour de l'European Open en parvenant à battre, en deux sets, l'expérimenté espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45)."C'était un très bon match. Je m'entraînais bien, je me sentais en bonne forme", a déclaré Bergs après sa victoire sur un double 7-5 pour son premier match en carrière dans un tableau final d'une épreuve ATP. "Je savais que je pouvais jouer à son niveau." Bergs a expliqué avoir retenu de ses anciennes expériences au tournoi d'Anvers, où il a été battu à trois reprises au premier tour des qualifications. Il a d'ailleurs a chaque fois subi la loi de joueurs désormais au plus haut niveau, s'inclinant contre Pierre-Hugues Herbert en 2016, Stefanos Tsitsipas en 2017 et Felix Auger-Aliassime en 2018. "J'ai appris de mes expériences et j'ai continué à me battre. Aujourd'hui (mardi, ndlr), j'ai joué mon propre jeu." Porté par la Lotto Arena, totalement acquise à sa cause, Bergs a aussi profité du moment devant sa famille et ses amis. "J'ai été emporté par la foule. J'aime ces ambiances, crier sur le terrain et prendre du plaisir. C'est dans ma nature." Pour peu, le droitier de Neerpelt n'était même pas présent dans la cité portuaire. En effet, il a profité du forfait de Ruben Bemelmans, positif au coronavirus, pour hériter de son invitation. "Je devais jouer en Slovaquie. C'est dommage pour Ruben qui a été testé positif. C'était déjà un rêve de pouvoir jouer ce premier tour grâce à cette wildcard." Il aura l'occasion de faire durer le plaisir dans un 2e tour qui s'annonce encore plus compliqué. En effet, Zizou Bergs défiera le Russe Karen Khachanov (ATP 16/N.3), quatre titres ATP au compteur dont le Masters 1000 de Paris. "Cela va être une expérience incroyable. Mais je vais jouer mon jeu et essayer de forcer quelque chose. Évidemment, c'est encore un niveau au-dessus. Mais je vais jouer avec mon cœur et tout donner", a ponctué le 10e joueur belge au classement ATP. (Belga)