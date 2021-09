European Open: Grigor Dimitrov et Jannik Sinner présents à Anvers

Le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 18) et l'Italien Jannik Sinner (ATP 16) figureront dans le tableau final de l'European Open d'Anvers (dur), tournoi de tennis ATP 250 prévu du 17 au 24 octobre dans la ville portuaire. Les organisateurs l'ont annoncé vendredi, au lendemain de l'annonce de la fin de saison de David Goffin, N.1 belge.Dimitrov, demi-finaliste en 2020, signera sa 2e participation à Anvers, où il tentera d'accrocher un 9e titre ATP à son palmarès. Ancien N.3 mondial, il constituera l'une des têtes d'affiche du seul tournoi belge au calendrier. Jannik Sinner, 20 ans mais déjà 16e mondial, effectue son retour à Anvers. Présent en 2019, où il avait surpris en atteignant le dernier carré. Alors 119e mondial, il avait notamment battu le Français Gaël Monfils et l'Américain Frances Tiafoe avant de perdre contre le Suisse Stan Wawrinka. Cet été, il est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP 500 en s'imposant, une semaine avant son 20e anniversaire, à Washington. Il compte trois titres ATP à son actif. (Belga)