European Open - Michael Geerts battu au 1er tour des qualifications

Michael Geerts (ATP 391) a été battu au 1er tour des qualifications de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, dimanche à la Lotto Arena. Le joueur belge de 25 ans s'est incliné en deux sets 7-6 (7/5), 6-4 face à l'Italien Salvatore Caruso (ATP 77), tête de série N.1 des qualifications.Michael Geerts était le seul joueur belge engagé en qualifications de ce tournoi sur dur doté de 394.800 euros. Trois Belges sont dans le tableau final du simple. David Goffin (ATP 14/N.1), dans l'attente du résultat de son test Covid-19, doit affronter l'Italien Luca Nardi (ATP 917), bénéficiaire d'une wildcard, ou un joueur issu des qualifications jeudi au 2e tour. Kimmer Coppejans (ATP 171), qui a reçu une wildcard, débutera au 1er tour face au Français Ugo Humbert (ATP 38). Zizou Bergs (ATP 528), qui a récupéré l'invitation de Ruben Bemelmans, positif au coronavirus, affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45). En double, Sander Gillé et Joran Vliegen rencontreront au 1er tour le Serbe Nikola Cacic et le Brésilien Marcelo Demoliner. Michael Geerts et Yannick Mertens débuteront pour leur part face à l'Américain Zane Khan et l'Italien Luca Nardi. (Belga)

