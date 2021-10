European Open - Michael Geerts sorti en qualifications, Zizou Bergs seul Belge dans le tableau final

Michael Geerts a été battu au 1er tour des qualifications de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, dimanche sur la surface dure de la Lotto Arena.Le joueur belge de 26 ans, 295e mondial, s'est incliné 6-4, 6-2 en 1h33 face à l'Américain Jenson Brooksby (ATP 79), 1re tête de série des qualifications. Plus tôt dans la journée, Gauthier Onclin (ATP 524) avait lui aussi été sorti au 1er tour des qualifications, lui qui a été battu 6-4, 7-5 par l'Italien Andreas Seppi, 93e mondial et 4e tête de série des qualifications. Geerst et Onclin battus, Zizou Bergs (ATP 188) sera le seul joueur belge dans le tableau final du seul tournoi ATP organisé en Belgique. Il sera opposé au 1er tour au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 31). (Belga)